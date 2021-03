Positano, grande affluenza per la donazione del sangue. L’8 maggio tocca a Praiano. In questo periodo di pandemia l’AVIS Comunale di Salerno continua la sua attività di raccolta sangue in favore degli ammalati. Gli ospedali ricevono le nostre numerose unità di sangue per i pazienti bisognevoli.

In questa continua ed affannosa attività di raccolta sangue la Costiera Amalfitana si distingue per altruismo e generosità nel compiere questo gesto del “dono “ del sangue.

Oggi a Positano, con la collaborazione del Comune e della CRI della Costiera, abbiamo avuto la possibilità di raccogliere ben 55 unità di sangue; i donatori hanno ricevuto dopo la donazione il ristoro con succo di frutta, cornetti, caffe, ecc ., offerto gratuitamente dalla pasticceria “ Angelo Collina”.

Grazie a nome di tutti coloro che riceveranno quanto donato e che potranno continuare a vivere.

Chiediamo a tutti coloro che possono donare il sangue di non avere timore nel compiere questo gesto di altruismo; la donazione viene effettuata in sicurezza e nel rispetto delle normative per la prevenzione alla diffusione del Covid19.

Ricordiamo che presso la sede AVIS di Salerno in via Pio XI n.1 si può donare nei seguenti giorni : ven-sab e domenica dalla ore 8.00 alle ore 10.30 previo appuntamento per fascia oraria tel. 089233600 ( lun-mart. ore 15.30-18.30 mer-giov. ore 9.30-12.30 e venerdi ore 9.0-10.30