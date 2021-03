Positano. Giornata mondiale dell’Acqua, ecco le nostre fontanelle

Positano, Costiera amalfitana. Pubblichiamo il post di Super Positano l’opposizione consiliare . L’acqua è un bene prezioso tanto da essere chiamata “l’oro blu”. Oggi viene celebrata la Giornata mondiale dell’acqua per sensibilizzare la popolazione ad un uso più corretto e consapevole di questa risorsa. I dati sono ancora poco incoraggianti e ci vuole ancora molta volontà e lavoro per rendere la nostra presenza sul pianeta meno invasiva e più sostenibile.

Nel 2008, Officina-Forum dei Giovani di Positano, in collaborazione con i gruppi artistici Aspra.mente e 100%pubblica, coinvolsero i ragazzi delle scuole medie di Positano in un progetto semplice e ancora attuale: riscoprire il valore (e la bontà) dell’acqua pubblica! Per l’occasione, pubblichiamo la mappa delle fontane censite durante il progetto. Le fontane sono esse stesse dei luoghi di grande valore storico, culturale e sociale.

Aiutateci a proteggerle segnalandoci i guasti ed eventuali situazioni di degrado nelle zone circostanti, utilizzando il form presente sul nostro sito