Positano, E-Distribuzione potenzia la rete elettrica di Montepertuso

E-Distribuzione, l’azienda del gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di media e bassa tensione, effettuerà il 4 marzo dalle ore 9,30 alle ore 16,30 in alcune vie del Comune di Positano un’interruzione nell’erogazione di energia elettrica utile a potenziare la rete elettrica e soprattutto a consentire l’attivazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica del Comune.

“E-distribuzione sta effettuando interventi di manutenzione alla linea principale del nostro territorio. Tali interventi ci permettono di andare incontro alla crescente richiesta di fornitura elettrica e al contempo di soddisfare le esigenze dei nostri cittadini e delle nostre imprese – ha commentato il sindaco Giuseppe Guida – Ringrazio l’azienda per il lavoro profuso in questo periodo e per aver limitato i conseguenti disagi alla popolazione. Siamo in presenza di lavori che rientrano nel complesso di interventi indispensabili di ammodernamento della linea principale presente sul nostro territorio, manutenzione che porterà benefici futuri di cui tutti noi potremo usufruirne in prima persona. In questa occasione, sinergia e collaborazione si presentano come il binomio perfetto, grazie al quale sarà possibile ottenere risultati concreti, con conseguenti tempistiche ragionevoli”.

E-Distribuzione ha provveduto ad affiggere in questi giorni dei volantini nei pressi delle abitazioni e/o esercizi commerciali interessati dall’interruzione di energia elettrica. L’azienda fa presente, inoltre, che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invita i cittadini interessati a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti E-Distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Le vie interessate saranno:

via Pestella ai numeri civici 8, 30, 34, 60, da 66 a 68, 76, 80, 92, 100, 104

via Pestella 1, da 17 a 23, 37, 53, 59

via Pestella senza numero

via Selva Montepertuso da 29 a 33, da 41 a 43, 47

via Selva Montepertuso 14, 76

via Selva Montepertuso senza numero

via Tagliata Montepertuso senza numero, 53, 77

via Tagliata Montepertuso 22

via Cappella Montepertuso 17

via Cappella Montepertuso senza numero

Salita Montepertuso senza numero

Via Mons. Talamo V. senza numero

via Scalinatella 29

via Tagliata 83