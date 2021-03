Positano, domani al via le vaccinazioni per gli over 80

Positano. Il Comune rende noto che domani, giovedì 4 marzo, presso il Polo socio sanitario inizieranno le vaccinazioni per la popolazione over 80. Devono recarsi al Polo sanitario solo i cittadini che hanno ricevuto la convocazione da parte della ASL. Sono sospese tutte le altre attività ambulatoriali e di assistenza all’utenza.

Per il ritiro dei moduli per la scelta del medico di base ed assistenza per iscrizione al portale vaccini si ci potrà recare presso il municipio – ufficio segreteria del Sindaco, orario 9.00/13.00.