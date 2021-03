Positano: domani 10 tamponi di speranza. Nella perla della Costiera amalfitana domani si effettueranno 10 tamponi: 2 alle persone positive – per verificare se adesso si sono negativizzate – e altri 8 alle persone che in questo momento si trovano in isolamento domiciliare.

Ricordiamo che settimana scorsa è emerso un caso covid negli uffici comunali. Come ha spiegato il sindaco Guida durante un’intervista: “Si tratta di un collaboratore esterno, non di un dipendente. La persona risultata positiva al Covid è di Maiori. La sua collaborazione negli uffici di Positano è saltuaria, i contatti diretti li ha avuti solo con due persone che in questo momento sono in quarantena”, ha chiarito il primo cittadino.

Al momento stanno tutti bene, confidiamo in buone notizie domani. Vi aggiorneremo!