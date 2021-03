Positano, “Divina Consulting sas” al fianco degli imprenditori italiani

Positano (Salerno). L’agenzia Divina Consulting sas fornisce da sempre il miglior supporto agli imprenditori per la massima tutela e la salute dei propri lavoratori. Un team di professionisti con una gran dose di cordialità garantisce al cliente la miglior esperienza possibile.

Attiva Welfare è la nuova soluzione di Generali Italia per la salute dei lavoratori e dei loro familiari: facile, economica, per tutti i dipendenti senza sorprese ed esclusioni individuali. Un supporto concreto con immediate indennità post ricovero, per patologie rilevanti e prematura scomparsa, con servizi aggiuntivi innovativi offerti da Generali Welion e Europ Assistance e accesso a network di strutture sanitarie di eccellenza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Divina Consulting sas o recarsi direttamente in Agenzia, dove sarete accolti dal team di Divina Consulting nel totale rispetto del protocollo anti covid-19.

Info e contatti

Tel: +39 089 812 3447

Email: subagenziapositano@gmail.com

Contatti: Via G. Marconi, 376, Positano