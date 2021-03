Positano, depositati i documenti per la realizzazione di un’opera di pubblico interesse con parcheggio, attrezzature scolastiche e verde pubblico a Montepertuso.

Sono stati depositati e resi disponibili alla consultazione i documenti del progetto preliminare denominato “Intervento per la realizzazione di un opera di pubblico interesse con parcheggio, attrezzature scolastiche e verde pubblico attrezzato in località Montepertuso”. In questa fase, dichiarata la pubblica utilità, si procede all’adozione di “puntuale variante al PRG”, ossia si affronta l’iter per approvare una modifica del Piano Regolatore Generale per permettere l’esproprio delle aree definite nel progetto preliminare.

Entro il 10 aprile è possibile presentare le osservazioni. Le osservazioni sono uno degli strumenti a disposizione dei privati per tutelare e far valere i propri diritti. Invitiamo tutti quelli che sono interessati a prendere conoscenza degli atti progettuali e presentare eventuali osservazioni scritte:

In forma cartacea, in duplice copia, di cui una in bollo, da depositarsi esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Positano;

Con posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile del Procedimento, ing. Raffaele Fata da inviare al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunedipositano.it.

L’avviso e tutti i documenti si possono scaricare al seguente link: https://comune.positano.sa.it/avviso-di-deposito-variante-urbanistica-per-realizzazione-opera-puntuale-di-parcheggio-attrezzature-scolastiche-e-verde-pubblico-attrezzato-in-localita-montepertuso/