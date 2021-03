Positano: da oggi il Bar Internazionale è operativo con l’asporto

Positano (Costiera amalfitana). Il Bar Internazionale da oggi 1° marzo 2021 è operativo con l’asporto. Un segno di resilienza per uno dei bar simbolo della città verticale nonostante le restrizioni della zona arancione che penalizzano soprattutto bar e ristoranti. Il Bar Internazionale, ricordiamo, si trova in Via G. Marconi 306, a Positano.

Stessa decisione presa una settimana fa dal Paradise Lounge Bar che non si è arreso e continua a stare aperto per l’asporto.