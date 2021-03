Positano, da dopo Pasqua ci saranno due postazioni per vaccinare tutti entro l’estate.

A Positano procede la vaccinazione oggi e sabato, ma dopo Pasqua si accelera il piano vaccinale con l’aggiunta di un’altra postazione. Questo tipo di organizzazione è volta al fine di raggiungere l’obiettivo di vaccinare tutti entro inizio estate. I medici e i volontari stanno facendo del loro meglio procedendo in modo spedito, infatti, hanno un ritmo molto elevato (effettuando 70-80 vaccini al giorno). Nonostante l’impegno dei medici, purtroppo, siamo schiavi di questo governo italiano e di questa burocrazia che rallenta tutto. Positano si sta impegnando al massimo per effettuare anche i vaccini coloro che avrebbero dovuto ricevere il vaccino a domicilio, ma che sono veramente molto a rilento. Per quanto riguarda le vaccinazione a domicilio c’è un’incertezza quasi totale in certi casi, ma Positano è comprensibile per le difficoltà logistiche, sebbene anche in altri paesi in Costiera amalfitana, come Sorrento e Piano di Sorrento, ci siamo problemi ad eseguire questo tipo di vaccinazione.

é da encomiare assolutamente la presenza continua e totale dell’amministrazione, della croce rossa, produzione civile, infatti tra coloro sempre sul posto vi sono o il sindaco o il vice-sindaco o l’assessore Di Leva. Purtroppo il problema è sempre lo stesso, non solo gli over70 sono ancora tutti da vaccinare, ma viene riscontrato anche un problema di confusione relativo ai numeri dei vaccini.

Speriamo che la situazione migliori e che tutto si risolva nel migliore dei modi.