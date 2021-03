Positano, controlli h24 dei carabinieri.

Nella perla della Costiera Amalfitana il monitoraggio degli uomini dell’Arma è assiduo, attento, preciso e dettato da equilibrio e buon senso, non per la repressione fine a se stessa, ma per scopo preventivo, come dimostra il loro modus operandi.

Al bivio di Montepertuso, alla Chiesa Nuova e Piazza dei Mulini, invito a non assembrarsi, richieste sulle motivazioni dei movimenti e ammonimenti del caso.

Una Pasqua off limits insomma, ma anche attenzione alle truffe che sembrano arrivare nella cittadina della Costa d’Amalfi.

Arrivano continue segnalazioni strane nel nostro paese, intanto chiamate immediatamente i carabinieri in caso di soggetti sospetti, vi ringraziamo per la fiducia a Positanonews, ma, anche a scapito di poter avere maggiori visite, preferiamo maggiore sicurezza per i nostri anziani, chiamate prima i carabinieri poi noi, le forze dell’ordine ed i media in questi casi fanno fronte comune contro i rischi.