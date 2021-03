Positano confermate tariffe imposta di soggiorno per l’anno 2021

Positano, Costiera Amalfitana, sono state confermate le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2021 secondo la tariffa del 2020.

Positano, con delibera di G.C. n. 43 del 24/03/2021, sono state confermate le stesse tariffe dell’imposta di soggiorno applicate nell’anno 2020 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 25.02.2020 come segue:

• euro 5,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 5 stelle e a 5 stelle lusso;

• euro 4,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 4 stelle;

• euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 3 stelle;

• euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 2 stelle e a 1 stella, nelle residenze turistico-alberghiere, negli affittacamere, nelle case e appartamenti per vacanze, negli appartamenti ammobiliati per uso turistico, nei bed & breakfast, negli agriturismi, nelle strutture di turismo rurale, nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle case per ferie, negli ostelli e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.