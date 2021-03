Positano, concorso 'A lettera 'a papà mio. Giuseppe Rispoli rivela il premio in palio

Positano. L’attore Giuseppe Rispoli, con una diretta social, ha comunicato il premio che si aggiudicherà il vincitore del concorso ‘A lettera ‘a papà mio voluto dal sindaco di Positano Giuseppe Guida, dall’amministrazione comunale e dal parroco di Santa Maria Assunta Don Danilo Mansi.

Il premio che verrà assegnato al bambino vincitore del concorso è una bellissima cassa Bluetooth micro soundlink della Bose oltre ad una targa in ricordo di questa esperienza. Ma anche per tutti gli altri piccoli partecipanti ci saranno dei regalini come ringraziamento per aver partecipato con la loro letterina.

Ricordiamo che possono partecipare al concorso tutti i bambini dai 5 ai 13 anni di Positano e dei paesi limitrofi. La lettera potrà essere scritta in rima o in versi. L’importante è che venga letta o recitata facendosi riprendere con uno smartphone e pubblicando poi il video sulla pagina Facebook “Concorso – Favolemia”, comunicando il nome, il cognome e l’età del bambino.

Giuseppe Rispoli, coadiuvato da una giuria, stabilirà poi il vincitore. La premiazione avverrà il 19 marzo, festa del papà, dopo la messa vespertina nella Chiesa Madre di Positano e, in quell’occasione, il vincitore leggerà la letterina al suo papà.

Quindi bimbi cosa aspettate? Date vita alla vostra fantasia e scrivete una bella lettera al vostro papà. Il concorso vi aspetta numerosi.