Positano cluster a Nocelle, Praiano guarigioni dal Covid lunghe. Una piccola riflessione sulle due contingue cittadine della Costiera amalfitana . Realtà che hanno molto in comune , anche i contatti a volte, e tanti scambi. La situazione dei contagi per coronavirus Covid-19 sembra più preoccupante, anche in termini percentuali, per Praiano. Ma , come ha detto il sindaco f.f. Annamaria Caso , parliamo di nuclei familiari che sono suddivisi in varie aree del paese. Una situazione che ha spinto Annamaria Caso a imporre misure più restrittive e controlli più severi a Pasqua. A Praiano vi è uno spirito di comunità forte che può spingere maggiormente ai contatti reciproci a volte, ma la situazione è sotto controllo, ci sono altri tamponi, anche di verifica, puntualmente riportiamo le informazioni ufficiali. A Positano vari contagi sono nati da due versanti, a volte da contatti da Agerola, a volte da Vico Equense. L’ultimo cluster , parliamo di cluster più correttamente perchè si tratta di contagio circoscritto e non di focolaio come si dice troppo facilmente e quindi vogliamo tranquillizzare tutti , è a Nocelle, ma anche qui la situazione è sotto controllo, grazie al COC del Comune e i referenti dell’ASL in Costa d’ Amalfi di Salerno. Quando parliamo di situazione sotto controllo ci riferiamo ai tracciamenti ovviamente il virus è insidioso e potrebbe nascondersi ovunque, dunque parliamo dello stato attuale delle cose. Una riflessione da fare è sulle guarigioni, non sappiamo se sia la variante inglese o altro ma i tempi per diventare negativi si allungano, tanto è vero che si deve aspettare spesso i canonici 21 giorni per cui, anche se l’ultimo tampone è stato positivo, in mancanza di sintomi si ritiene la persona guarita e viene liberata dalla forzata quarantena domiciliare. Non ci resta che dire che bisogna essere sereni, stare attenti, preservarsi in buona salute, curarsi dei propri familiari e mantenere il rispetto delle regole fiduciosi che a breve passerà questa terribile pandemia.