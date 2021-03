Positano Città Archeologica, il sindaco: “La pandemia non ci ferma”. Noi di Positanonews quest’oggi abbiamo sentito le parole del sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida.

“La pandemia non ferma Positano, non ferma l’archeologia, non ferma la nostra voglia di continuare ad investire sulla cultura, sull’arte e sulla nostra storia. Per cui con la soprintendenza abbiamo dato inizio a questa nuova campagna di scavi all’interno della Villa, dalla quale stiamo avendo delle belle soddisfazioni, innanzitutto perché abbiamo uno scavo in verticale di oltre otto metri dal quale riusciamo ad identificare benissimo quella che è la stratificazione dell’eruzione vulcanica, quindi una scoperta interessante anche da un punto di vista vulcanologico e morfologico di come è stato effettivamente tutta l’eruzione del Vulcano. Fermo restando che stiamo continuando a scavare per arrivare in fondo, nella speranza di così raggiungere il pavimento e di rinvenire nuovi reperti, per dare anche altri spazi visitabili, ma soprattutto scoprire nuovi reperti da poter aggiungere a tutto il tesoro che abbiamo scoperto negli anni passati. Questo in linea con l’obiettivo che ci siamo proposti, da qui a pochi anni, di far avere questo ulteriore riconoscimento alla nostra città di Città Archeologica, come ulteriore volano di sviluppo legato alla cultura, una città storica, una città con la quale vorremmo riprendere tutti questi reperti anche creando un museo all’aperto diffuso sul nostro territorio. Adesso è il momento di reinventarsi, ma soprattutto è il momento di difficoltà nel quale bisogna investire per rilanciare. Quindi siamo qui a reinvestire, sperando di rilanciare anche in virtù della nuova campagna di vaccinazione che inizierà questa settimana, con l’augurio di ripartire il prima possibile”, ci ha detto il primo cittadino.