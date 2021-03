Positano. Ci sono altri tamponi in attesa, ricordiamo che la pandemia non è finita

Positano, Costiera amalfitana. L’unica persona rimasta positiva al coronavirus Covid-19 fino a ieri è risultata negativa e quindi almeno questa mattina il nostro paese vive la gioia di questa libertà, la notizia ricevuta direttamente dall’unica contagiata finora è stata una felicità per tutti .

Ma ricordiamo che non è finita, come abbiamo scritto Positano si sveglia Covid Free, ma in giornata potrebbero uscire altri contagi, ci sono altri tamponi dai quali potrebbero risultare altri positivi al contagio, come è successo per Cetara e altri comuni che hanno raggiunto gli zero contagi ma poi sono ripresi. Come è noto poi a fine giornata alle 18 esce il bollettino del Comune di Positano e potrebbero uscire altri contagiati. E’ lecito gioire anche momentaneamente per aver raggiunto quota zero all’alba, anche se poi la sera potrebbero esserci altri contagi. Intanto godiamoci la buona notizia di questa mattina, un buon risveglio, poi si vedrà, mentre continua l’organizzazione per lo screening e per i vaccini.