Positano. Capilongo “Il Le Agavi apre a fine maggio. Molti hanno spostato le prenotazioni, ma non rinunciano”

Positano, Costiera amalfitana. Intervista esclusiva di Positanonews a Giovanni Capilongo dell’Albergo Hotel Le Agavi, la prestigiosa struttura a cinque stelle della perla della Costiera amalfitana . Questa pandemia non ferma il turismo, almeno in desiderio di venire in vacanza in Italia, in Campania ed in particolare a Positano in Costa d’ Amalfi

” Le richieste per venire a Positano ci sono,nonostante il blocco dei voli e la pandemia ancora in atto – ci spiega Capilongo -. Le prenotazioni provengono in particolar modo dal mercato USA,Europeo e da quello di prossimità.”

Pasqua è saltata ed Aprile anche , Draghi è stato chiaro e i vaccini vanno a rilento, ma si spera per giugno, come stanno reagendo i vostri clienti?

“Non rinunciano alla vacanza da noi . Molte prenotazione dei mesi di Aprile e Maggio,sono state spostate dai nostri clienti da Giugno ad Ottobre,sperando che tutto posso ritornare nella normalità.”

Se i mercati stranieri non si sbloccano cosa farete?

“Nel caso che i mercati turistici stranieri,dovessero ancora avere delle limitazioni od il blocco dei voli,si conta molto in ogni caso, sul mercato italiano e su quello di prossimità,che l’anno scorso ha fatto registrare una buona occupazione anche se solo per tre mesi.”

Quando aprite e cosa offrirete ai vostri clienti?

“La nostra apertura è prevista per fine Maggio ed offriremo ai nostri ospiti tutti i servizi dell’albergo:le 55 camere con terrazzo privato a picco sul mare, attrezzato,il ristorante stellato La Serra,il ristorante sulla nostra spiaggia privata remmese Beach Club,raggiungibile con ascensori o via mare;la spa,il centro fitness,la piscina riscaldata,transfer con water taxi o pullmino,ampi spazi dove godersi la vacanza con la massima tranquillità,con il rispetto di tutti i parametri di sanificazione previsti dai protocolli”