Positano-Canada: ci ha lasciati Vito Grassi. Precursore del turismo d’élite nella città verticale

Positano-Canada. Ieri ci ha lasciato Vito Grassi, cittadino di Positano che viveva in Canada. La moglie Joann, i figli Marina e Paolo, i nipoti i fratelli e le sorelle e l’intera famiglia ne danno il triste annunzio. Tutti conoscevamo Vito, il suo sorriso, la sua signorilità, educazione e disponibilità. Uomo buono che è stato come molti altri precursore del turismo d’élite di Positano. Rimarrai per sempre nei nostri ricordi e nel nostro cuore.

Positanonews si stringe alla famiglia.