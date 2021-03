Positano. Benvenuta Olimpia , auguri a Francesco Casola e Biancamaria Medaglia

Positano ( Salerno ) . Benvenuta Olimpia , oggi una grande gioia per un nuovo fiocco rosa nella perla della Costiera amalfitana. E’ venuta alla luce in una splendida giornata di sole , alla vigilia della Palme, Olimpia. Auguri di cuore a Francesco Casola , titolare de “Lo Scrigno di Brunella”, prestigiosa linea di abbigliamento, e Biancamaria Medaglia

Ora avete una nuova principessa per voi, non possiamo essere più felici per voi, congratulazioni per la nascita della vostra adorabile principessa.