Positano, auguri ad Alessia Collina per la sua laurea in Scienze dei servizi giuridici con indirizzo criminologia!

Alessia Collina si è laureata all’ Università degli studi di Roma. Oggi è un giorno di festa per Positano, che si unisce alla famiglia della neodottoressa nel festeggiamento di questo grande traguardo, quale la laurea in Scienze dei servizi giuridici con indirizzo criminologia. Anche noi di Positanonews ci uniamo alla gioia del momento e auguriamo alla neolaureata Alessia Collina che questo traguardo sia solo il primo di una lunga serie. Che la nuova avventura abbia inizio! Per Alessia, e la sua famiglia, una grande gioia dopo tanti sacrifici.

Che la vita ti riservi ancora molti di questi successi! Auguri! Ad Maiora!