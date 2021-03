Positano, Antonio Mancuso dona un suo quadro al medico impegnato nelle vaccinazioni

Positano. Un bellissimo gesto quello del cittadino Antonio Mancuso che questa mattina ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid destinato agli ultra80enni. Mancuso, pittore molto conosciuto ed apprezzato nella città verticale ma anche in tutta la costiera amalfitana, ha voluto donare una sua opera ad Dott. Aniello Siracusa, uno dei medici impegnati a Positano nella campagna di vaccinazione. Un gesto di generosità ma anche di sensibilità, un modo per ringraziare simbolicamente tutto il personale sanitario che in quest’anno si è adoperato per il bene di tutti e che continua ancora la sua opera affinché il Covid-19 possa essere sconfitto.