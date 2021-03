Positano, 7 nuovi casi di positività al Covid-19

Positano. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati comunicati dal Centro Operativo di Protezione Civile. Dopo un lungo periodo in cui non si erano registrati nuovi contagi oggi arriva la notizia della positività di 7 cittadini. Tutti i casi sono appartenenti allo stesso nucleo familiare e si trovano già in isolamento fiduciario. La Asl, unitamente al C.O.C., sta procedendo al tracciamento dei contatti, che saranno posti in quarantena in attesa di tampone.

Al contempo risulta anche la guarigione di un cittadino. Sono, quindi, 7 gli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si rinnova l’appello al senso di responsabilità e si invita la cittadinanza a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare. In questo momento è importante non abbassare la guardia.