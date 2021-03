Pompei un anno dopo, l'intervista alla poetessa e scrittrice Annamaria Farricelli

Pompei. Gigione Maresca è con la poetessa e scrittrice Annamaria Farricelli proprio davanti al Santuario Mariano, lo stesso luogo in cui ci si trovava il 9 marzo 2020, quando già si respirava un’aria di preoccupazione per la situazione che si andava configurando per la rapida diffusione del Covid-19 anche in Italia.

Annamaria Farricelli sottolinea il significato della solidarietà, della Caritas, che è nata proprio nella città di Pompei. E lancia poi uno sguardo al futuro, sulle prospettive che ha l’Italia di poter rinascere dopo questo periodo buio.

Un’intervista da ascoltare con attenzione e che sicuramente aiuterà a riflettere.