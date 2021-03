Pompei: positivi il sindaco Lo Sapio e il Presidente del consiglio La Marca

“Ringrazio i cittadini per i tanti messaggi di pronta guarigione che mi hanno inviato. Desidero tranquillizzare tutti sul mio stato di salute. Sto bene e vi ringrazio ancora per l’affetto che mi avete dimostrato”. È il commento del primo cittadino che, seppur da remoto, continua a svolgere le proprie funzioni così come previsto dalla normativa, usufruendo di tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione.

Questa mattina, in videoconferenza, il sindaco Lo Sapio ha partecipato ad una riunione con il vicesindaco Andreina Esposito e il dirigente Dott. Salvatore Petirro, nonché successivamente con il dirigente Dott. Eugenio Piscino e il segretario comunale Dott. Vittorio Martino, per svolgere l’ordinaria attività amministrativa e disporre, dove necessario, le misure precauzionali a tutela della salute anche dei dipendenti pubblici. Come da protocollo dell’Asl è stata ricostruita la catena dei contatti intrattenuti dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio. Per i più stretti collaboratori del primo cittadino e per la segreteria dello stesso è stato disposto in via cautelativa lo smart working e, a breve, tutti verranno sottoposti a tampone per scongiurare e appurare eventuali contagi. In smart anche alcuni dirigenti e il segretario comunale con i quali i contatti negli ultimi giorni sono stati più fitti. Tutti sono comunque operativi e continuano regolarmente a svolgere le proprie funzioni. A parte la chiusura al pubblico disposta per cautelare la salute pubblica, la macchina amministrativa continua, dunque, ad essere in moto senza subire alcun tipo di rallentamento o paralisi.