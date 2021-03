Pompei: migliorano le condizioni del sindaco Lo Sapio e del consigliere La Marca. Entrambi sono al Cotugno

Pompei. Migliorano le condizioni del sindaco Lo Sapio e del consigliere comunale Giusppe La Marca. “Le mie condizioni di salute sono in miglioramento, non destano preoccupazioni. Ringrazio i medici dell’ospedale Cotugno, i miei parenti, gli amici e tutti i cittadini di Pompei che, ogni giorno, mi inviano centinaia di messaggi di affetto e stima, augurandomi di sconfiggere il Covid. Mi scuso perché non posso rispondere a tutte queste attestazioni di affetto. Pur potendo leggere messaggi e Whatsapp, dietro consiglio dei medici, non posso rispondere”.

La testimonianza arriva a Metropolis da Giuseppe La Marca, che ha voluto aggiornare i cittadini sulle proprie condizioni di salute. “Se ne stanno raccontando troppe circa le motivazioni del ricovero per Covid di nostro padre” aggiungono ancora i figli del presidente dell’assise ora in carica a Palazzo de Fusco “era giusto che, finalmente, trapelasse la verità” oltre le solite indiscrezioni.

Il presidente del consiglio comunale di Pompei, risultato positivo al Covid dopo l’esito di un test rapido al quale si era sottoposto lo scorso 1 marzo, e la conferma risultata da tampone appena il giorno successivo, ha deciso infine per un ricovero “ma soltanto in via precauzionale”. Attualmente, La Marca è ricoverato al Cotugno di Napoli insieme al sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, anch’egli risultato positivo al Covid-19 e “ospedalizzato in via cautelativa” – a partire da lunedì 8 marzo – “per condizioni di salute che esigono un monitoraggio costante”.