Pompei, la protesta pacifica degli imprenditori per la loro preoccupazione per il futuro

Pompei, la protesta degli imprenditori per la loro preoccupazione per il futuro.

Per la prima volta, il 2 aprile , gli imprenditori di cinque “città santuario” scenderanno in piazza per rappresentare “il loro dramma e la loro enorme preoccupazione per il futuro”. Lo faranno Venerdì Santo, quando centinaia di commercianti, ma anche operatori turistici, di Assisi, Cascia, Loreto, Pompei e San Giovanni Rotondo si uniranno in un una protesta “pacifica e nel rispetto delle regole, ma estremamente determinata”, di chi “non si arrende a morire nell’indifferenza”.

L’iniziativa è di Confcommercio Assisi, che ha coordinato la protesta delle realtà imprenditoriali “stremate dalla crisi economica.

Fonte: la Repubblica