Pompei, il sindaco Carmine Lo Sapio è guarito dal Covid-19

Ricoverato per Covid, dopo venti giorni è uscito dall’ospedale Cotugno di Napoli. Stanco ma felice. Il sindaco di Pompei Lo Sapio è guarito: “E’ la fine di un

incubo” Il primo cittadino di Pompei annuncia di aver sconfitto il Covid con queste parole:

Successivamente, nel suo discorso, aggiunge:

Nonostante siano stanchi e stremati da turni massacranti sono guidati da un’energia senza limiti: l’empatia. Riusciremo a superare questo momento e a battere questa temibile pandemia e lo faremo soprattutto grazie al loro prezioso e silenzioso lavoro.

Oggi abbiamo un arma in più: i vaccini. Tornando a casa sono passato per il centro vaccinale allestito in piazza Falcone e Borsellino e mi sono inorgoglito: per ciò che con caparbietà e competenza siamo riusciti a mettere in piedi e per il segnale di rinascita e speranza che rappresenta non solo per i pompeiani, ma per tutti i cittadini dell’hinterland vesuviano.