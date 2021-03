Costiera amalfitana. Oggi pomeriggio di serenità e relax a Praiano. C’è grande speranza e ottimismo per il futuro. Meraviglioso il tramonto immortalato da Positanonews.

Qualche attività è aperta anche solo per l’asporto, mentre alcuni hanno deciso di stare chiuso. Abbiamo sentito i titolari del ristorante La Brace che ci hanno detto che finché non ci sarà zona gialla loro non apriranno.