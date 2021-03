Polizia di Stato. Controlli in strada, arrestati tre spacciatori salernitani.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre giovani, tutti salernitani, colti in flagranza di reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, una pattuglia della sezione Volanti della Questura di Salerno, durante un servizio di pattugliamento serale, ha controllato i tre uomini in via Medaglie d’Oro, nel quartiere di Pastena.

Il gruppo dei tre giovani, tutti con precedenti di polizia, è apparso subito sospetto agli Agenti della Polizia in servizio di controllo del territorio.

Ed infatti, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno approfondito il controllo dei tre, radunatisi nei pressi di un bar della zona, ed hanno appurato che uno di essi nascondeva indosso tre dosi di cocaina ed 840,00 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

Il gruppo utilizzava un’autovettura risultata di proprietà di uno dei tre, che è stata perquisita e sulla quale sono state trovate tracce di stupefacente.

I poliziotti hanno effettuato, inoltre, una perquisizione domiciliare presso le rispettive abitazioni dei tre soggetti e hanno rinvenuto nell’abitazione di uno di essi, appoggiato su una mensola, un coltello a serramanico, con congegno a scatto (“molletta”) della lunghezza complessiva di cm 27 e la sola lama a punta di cm 12.

I tre sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: due di essi sono stati tradotti alla locale casa circondariale, mentre il terzo è stato sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari.

Il G.I.P., all’esito del procedimento avviato dal P.M., ha convalidato gli arresti e ha disposto per due di essi gli arresti domiciliari.