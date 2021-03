Pino La Scala è il nuovo allenatore del Sorrento. Come annunciato da Il Mattino: “La scelta del successore di Luca Fusco definita dopo una intensa fase di confronto della società con il direttore sportivo Antonio Amodio ed il tecnico di Piano di Sorrento, che torna alla guida del Sorrento. Nella stagione 2004-05 con la formazione rossonera conquistò il secondo posto in classifica nel campionato di serie D alle spalle del Marcianise. Successivamente Pino La Scala, 55 anni, ha guidato la Turris in serie D nel 2007-2008. Allenatore professionista, con la qualifica «Uefa A», nel suo curriculum due stagioni nello staff tecnico della Primavera del Napoli con Saurini (2014-2016), poi coordinatore della scuola calcio del Sorrento e negli ultimi anni del Sant’Agnello. Nel suo fitto curriculum di calciatore, diciotto anni in serie C, partendo proprio dal Sorrento. Ha militato, quindi, con Francavilla, Lanciano, Rimini e Lodigiani, prima di concludere l’attività agonistica con il Frosinone nel 2001 in serie D. Attualmente ricopre l’incarico di direttore dello Sporting club della Msc. Scartate le alternative legate a Nello Di Costanzo e Antonio Foglia Manzillo, Pino La Scala ha superato il ballottaggio decisivo Giovanni Ferraro, una scelta orientata dai vertici dirigenziali nella consapevolezza di poter contare su un tecnico che conosce l’ambiente sorrentino e, particolare da non trascurare, nella certezza che l’organico della squadra rossonera è in grado di poter puntare ad una decisa inversione di tendenza dei risultati, allontanando la striscia negativa che ha generato l’esonero di Luca Fusco dopo quattro sconfitte consecutive con Nardò, Fasano, Fidelis Andria e Taranto. Mercoledì pomeriggio (ore 14.30), intanto, il Sorrento sarà impegnato nel derby casalingo con la Puteolana, la prima delle tre gare tuttora da recuperare (a Casarano domenica, non ancora definita la data della gara casalinga con il Gravina)”.