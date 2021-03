Piccoli segreti per scegliere il correttore viso giusto. I correttori viso mascherano perfettamente tutte le imperfezioni della pelle, come brufoli, arrossamenti, capillari, nonché occhiaie e macchie pigmentate. Tuttavia, la condizione non è solo la selezione del giusto cosmetico e del suo colore, ma anche la corretta applicazione.

Correttore viso – colori

I correttori viso sono disponibili in diversi colori: giallo, verde, viola, blu, bianco e color carne. Ognuno di loro è progettato per coprire alcuni difetti della pelle. Per questo motivo, prima di acquistare un cosmetico, dovresti considerare sia la tonalità della pelle che il colore delle imperfezioni che vuoi nascondere.

Correttore giallo – permette di mascherare occhiaie, vene sotto la pelle, macchie marroni, capillari o piccoli lividi. È particolarmente indicato per le donne con carnagione stanca che manca visibilmente di luminosità. I correttori gialli applicati sotto gli occhi nascondono magnificamente le occhiaie. Il correttore giallo si applica prima di tutto il trucco.

Correttore verde – sarà utile per coprire arrossamenti, capillari rotti e altri difetti dalla tonalità rossa. Sarà particolarmente apprezzato dalle donne con acne, pelle mista, contaminata, soggetta a irritazioni e formazione di imperfezioni. Il correttore verde dovrebbe essere applicato sotto il fondotinta in minime quantità, perché è facile applicarne troppo. Applicato delicatamente, ad esempio con i polpastrelli, nasconderà i difetti e non sarà visibile sotto il fondotinta.

Correttore viola – per neutralizzare le tonalità giallastre, come lividi minori, prendere un correttore viola. Funzionerà anche per eliminare macchie pigmentate e dell’età, cicatrici e ferite minori. Molto spesso viene utilizzato dai truccatori professionisti.

Correttore blu – nel caso in cui avessi esagerato con il sole, il correttore blu diventa la salvezza. Aiuterà a lenire la pelle e mascherare le macchie antiestetiche. Nel caso in cui queste compaiono su tutta la superficie del viso, potrebbe anche essere una buona soluzione acquistare una base trucco blu.

Correttore bianco – è adatto per mascherare discromie delicate e piccole rughe. Può anche essere usato come evidenziatore e per contouring. Il correttore bianco applicato al centro del viso lo snellirà visibilmente e lo ringiovanirà, mentre sfumato sotto le sopracciglia ravviverà lo sguardo. Consigliato per occasioni speciali, regalerà un look perfetto e impeccabile. Tuttavia, la sua corretta applicazione richiede pratica ed esperienza, quindi potrebbe non essere adatto ai principianti.

Correttori color carne e beige – sono di uso universale. Sarà una proposta ideale per le donne che stanno appena iniziando a usare il correttore. Il correttore viso color carne o beige copre bene le imperfezioni della pelle e aiuta a uniformare il tono. Di solito è disponibile in varie tonalità, quindi si dovrebbe scegliere in base al tono della carnagione.

Come applicare il correttore viso?

Applicare il correttore sulla pelle dopo aver applicato la crema idratante o la base trucco. Qualunque sia il tipo di correttore che scegli, è meglio usarlo prima del fondotinta. Grazie a ciò, si fonderà con la pelle e rimarrà invisibile, pur svolgendo il suo ruolo. Il correttore viso può essere applicato con i polpastrelli, utilizzando un pennello o con una speciale spugnetta trucco. Il metodo di applicazione dipende principalmente dalla consistenza del cosmetico. I correttori sotto forma di pastelli o a stick, possono essere applicati direttamente sulla pelle e sfumare poi con i polpastrelli o una spugnetta trucco. I cosmetici compatti si applicano meglio con i polpastrelli o il pennello. D’altra parte, il modo più semplice per applicare i correttori dalla consistenza fluida è il pennello o la spugnetta trucco. Indipendentemente dal tipo di imperfezione, non esagerare con la quantità e, dopo averlo applicato sfumare delicatamente il cosmetico. Uno strato troppo spesso apparirà da sotto il fondotinta, attirando l’attenzione sui punti che avrebbero dovuto essere mascherati.

Un correttore viso correttamente selezionato e applicato in modo giusto può fare miracoli. Aiuterà a camuffare imperfezioni della pelle, arrossamenti, capillari rotti e occhiaie, donando al viso un aspetto impeccabile.