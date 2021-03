PICCO SANT’ANGELO E LA CROCE A 120 ANNI DALLA POSA

Il 24 novembre prossimo , saranno 120 anni dalla posa della Croce sul Picco Sant’Angelo. Noi, redazione cultura di Positanonews, stiamo anticipando di qualche mese l’evento, perché vorremmo che fosse proprio un evento pubblico e popolare. Poter arrivare in prossimità della croce, elaborare un progetto di restauro e manutenzione, raccontare con escursioni storie e vicissitudini. Turista nella tua città, voluta dal consigliere alle Politiche sociali del Comune di Sant’Agnello M.R.Terminiello ci ha permesso negli anni scorsi di vistare e conoscere luoghi inusitati.

Infatti , nel 1901 a dorso di mulo , furono portati in cima alla collina, da Mastro Agostino, tutte le occorrenze per la costruzione della grande croce. Il panorama era molto diverso da quello attuale, poche case coloniche e tutta la parte verso Sorrento era proprietà del barone Gunderrode. La raccolta dei fondi tra la popolazione, sia di Sorrento che di Sant’Agnello , fu la prima operazione, l’ultima fu la benedizione del Vescovo Giuseppe Giustiniani, che volle fare le cose in grande con mortaretti e tutte le campane. Vediamo attraverso alcuni brani di letteratura dedicata alla Penisola il racconto di questa nascita.

Percorrendo Via Nastro Azzurro, appena ultimato il tratto compreso nel Comune di Sant’Agnello, a destra è il bivio che conduce al “Picco Sant’Angelo”, un cocuzzolo montagnoso appartenente al Comune di Sorrento su cui svetta una Croce di ferro; accanto alla Croce, fino a pochi anni fa, erano i ruderi di un antico eremo, ora trasformati in accoglienti locali.

La Croce sul Picco S. Angelo e quella sulla cima del MonteVico Alvano furono costruite da Agostino Gargiulo, uomo di geniale ed intraprendente, esperto nella meccanica e nell’arte della lavorazione ferro. Tra le numerose realizzazioni vi fu anche la pregevole porta della Basilica di Santa Maria del Lauro a Meta e quelle del Santuario di San Giuseppe e del Santuario della SS.Annunziata entrambi a Sant’Agnello. Impiantò la sua officina con annessa fonderia nel Comune di Sant’Agnello i cui capannoni si trovavano, sino a non molti anni fa, nelle adiacenze del corso Italia ai confini con il Comune di Piano. Dotato di notevole spirito imprenditoriale, in collaborazione con il fratello Antonino, sacerdote ecclettico e dinamico e buon predicatore, agli inizi del secolo costruì nel nostro Comune un mulino che poi trasformò nel primo ed unico impianto per la produzione del ghiaccio nella penisola sorrentina restato attivo sino al secondo dopoguerra. Il capannone dello stabilimento, ormai inattivo, è tuttora esistente in via Aniello Balsamo. Fu suo collaboratore il fratello minore Aniello, che impiantò a Sant’Agnello una officina dove si realizzarono importanti lavori di meccanica navale.

DAL LIBRO DI Balsamo

Si innalza la grande Croce sul Picco S. Angelo

IL 25 novembre del 1901 la Confraternita destinò un proprio contributo per concorrere alla spesa necessaria per innalzare la Croce sul Picco S. Angelo, contributo che venne consegnato ad uno dei promotori dell’iniziativa, il Sig. Tommaso Iaccarino di Antonino. Il reverendo Raffaele Maria Castellano inviò una lettera al nostro Priore Giovanni Gargiulo il cui contenuto, che si trascrive integralmente, non ha bisogno di alcun commento in considerazione dello stato di abbandono in cui fu lasciato il rudere della Chiesetta e l’incantevole sito in cui sorge quella Croce eretta con la fede ed il contributo dei sorrentini.

Ill.mo Sig. Priore,

Tra non molto ed ancora sul nostro monte S. Angelo si inalbererà una monumentale

Croce di ferro in omaggio a Cristo Redentore, giusto i voleri del nostro amatissimo

Mons. Arcivescovo. Moltissimi del Clero e del laicato di questa Parrocchia hanno già

dato il nome ed il loro obolo per la sullodata santa Opera; però la cifra raccolta non è

bastevole a sopperire la spesa che andrà a farsi, pur tenendo conto della somma raccolta

nella Città di Sorrento.

Intanto essendo che detta Città limitrofa che è in consorzio con noi nel tributare

quest’omaggio a G.C. Redentore, contribuiscono all’offerta anche le S. Congreghe, così ci

crediamo in dovere di fare lo stesso anche noi.

Preghiamo perciò caldamente la S. V. Ill.ma di voler venire in aiuto per quanto è

possibile con una abbondante offerta, trattandosi di dover dare un attestato solenne della

nostra viva e vera fede ai nostri posteri ed un omaggio ancora sensibile a G.C. Redentore.

Sicuri che la S.V. Ill.ma voglia presto dare ascolto alla nostra preghiera, con somma

stima nel riverir/a le presentiamo anticipate grazie.

La Croce sul Picco S. Angelo fu solennemente benedetta dall’Arcivescovo di Sorrento il 24 novembre del 1901. Per l’occasione la Curia di Sorrento inviò la seguente lettera circolare datata 22 novembre 1901:

“Inaugurandosi la Croce sul piccolo Sant’Angelo, la Domenica prossima 24 corrente

alle ore 10,00 questo Ecc.mo Mons. Arciv.o ordina:

1– che tutte le Chiese e Cappelle dei due Comuni di Sorrento e S.Agnello suonino le campane al primo colpo di mortaletti.

2 – Che tutti i fedeli, i quali intervengono alla solenne cerimonia, e tutti gli altri, che in quell’ora si raccoglieranno in preghiera, possono guadagnare Indulgenze di 40 giorni.

3 – Che per avvenire chiunque saluta quella Croce, da qualunque punto, guadagnerà le stesse indulgenze in perpetuo”.

La popolazione sorrentina rispose con molto entusiasmo all’iniziativa così come avvenne alcuni anni or sono quando si dovette rialzare la Croce caduta per il maltempo e per l’usura delle strutture di sostegno e di ritenuta.

Ma il Picco Sant’Angelo e la sua Croce diventa famoso per il ciclismo, leggiamo alcuni brani :

Il 20 Maggio 1960 si svolse a Sorrento la seconda tappa del 43° Giro d’Italia, dopo la prima “Roma-Napoli” (partì della capitale per il Centenario dell’Unità d’Italia) e con trasferimento a Sorrento per un percorso a cronometro di 25 km. comprendente la salita del Picco Sant’Angelo. La tappa si concluse con la vittoria di Romeo Venturelli che bloccò il cronometro a 39’2″, distaccando il favorito Jacques Anquetil di 6″, Cadesi di 52″ e L’ultima volta che il Giro d’Italia è giunto a Sorrento fu nel 1991 , nella sua 74a edizione, auspice il “sorrentinissimo” direttore della manifestazione Carmine (Elo per gli amici) Castellano,e fu un’occasione per vivere l’atmosfera propria del ciclismo. Il Giro partì dalla Sardegna, ove si erano svolte tre tappe e la carovana si trasferì a Sorrento per una giornata di riposo e per percorrere il Circuito della Penisola Sonentina. Furono tre giorni eccezionali di sport: mercoledì 29 Maggio, ore 1 8 in Piazza Tasso con il “Processo alla tappa” ed alle ore 2 1 spettacolo musicale, organizzato dalla Fiat e condotto da Maria Rosaria Omaggio, con il complesso “I Novecento” ed i vecchi big del ciclismo come ospiti; giovedì 30 Maggio, dopo il raduno – sempre in Piazza Tasso – alle ore 12 partì la 4a tappa del Giro con il via volante da Corso Italia (all’altezza di Piazza A.Lauro), dove verso le ore 16 si concluse la gara dopo un circuito, compreso il Picco Sant’Angelo (Gran Premio della Montagna), ripetuto cinque volte e quindi per complessivi 170 km .

foto di Antonino Coppola