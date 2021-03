Piano vaccinale in penisola sorrentina: 2992 dosi somministrate, al via i vaccini a domicilio

Prosegue il piano vaccinale in Campania e in penisola sorrentina. Abbiamo avuto la possibilità di scambiare alcune rapide battute con i medici dell’Asl a Piano di Sorrento, impegnati nella somministrazione dei vaccini a domicilio in tutto il territorio costiero. Domani si riprenderà a vaccinare anche a Villa Fondi, a Piano di Sorrento.

Il totale dei vaccini somministrati è di 2922, con una media di 20 al giorno per quelli domiciliari in tutta la penisola sorrentina. Numeri alquanto deludenti – per quanto si possa apprezzare uno sforzo immane del personale sanitario, che ringraziamo -, ma si spera di non crollare in una spirale senza fuoriuscita, a maggior ragione dopo la bomba mediatica esplosa attorno ai vaccini AstraZeneca.

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, intanto ha espresso il suo parere in merito: “Dobbiamo fare i vaccini h 12 al giorno, non solo la mattina”. Come dargli torto? Il solo orario mattutino non basta ad assicurare una campagna vaccinale rapida ed efficace. Positanonews sostiene appieno il primo cittadino di Sorrento, rilanciando anche la proposta di istituire un centro vaccinale in ogni comune della penisola sorrentina, nella speranza di salvare l’estate 2021 anziché quella del 2022.