Piano, le lamentele dei cittadini: le reti mobili degli smartphone non funzionano

Piano di Sorrento. Dalle lamentele di alcuni cittadini sui social apprendiamo che in questi giorni la connessione di molte linee telefoniche per cellulari non funzionano o vanno a rilento. “Buonasera, per caso qualcuno sa come mai oggi le linee telefoniche cellulari non funzionano?”, leggiamo sulla Pagina Facebook “Sei di Piano di Sorrento se…”.

Molti i commenti sotto al post in cui si evidenzia la stessa problematica. Sembrerebbe che la questione riguardi principalmente Wind, Vodafone e Tre mentre Tim funziona. Cercheremo di andare a fondo alla questione per capire se l’intoppo sussiste.