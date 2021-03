Piano di Sorrento, “Una voce fuori dal coro”: la testimonianza di Giuseppe Coppola (Peppe 105) sulla pandemia

Piano di Sorrento. Continuano gli appuntamenti con “Una Voce Fuori dal Coro” curati dall’Arciconfraternita “Morte e Orazione” in preparazione alla Settimana Santa 2021. Nel video potremo ascoltare la testimonianza di Giuseppe Coppola, conosciuto da tutti come Peppe 105, che ci racconta la sua esperienza di uomo di fede, da sempre in prima linea nell’aiuto dei più deboli, in questo tempo di pandemia.

Giuseppe, sin dai primi giorni della lotta contro il Covid-19, è stato presente sul territorio per aiutare in modo volontario e nel silenzio tutti coloro che si trovavano in difficoltà, portando loro medicine, generi alimentari e distribuendo senza sosta le mascherine che inizialmente erano introvabili e venivano prodotte artigianalmente da tante donne volenterose che le affidavano poi nelle mani di Giuseppe per poter raggiungere chiunque ne avesse necessità.

Quello che contraddistingue Peppe 105 è l’amore per la propria terra e per il prossimo che lo ha sempre portato a spendersi senza sosta, ancor di più in questo ultimo anno così difficile.

Ascoltiamo ora le sue parole nel bellissimo video realizzato dalla “Processione Nera”.