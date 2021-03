Piano di Sorrento, smarrito cane tra i Colli di San Pietro e Via Pontecorvo: aiutateci a ritrovarlo! Si chiama Zoe, il meticcio femmina smarrito tra i Colli di San Pietro e Via Pontecorvo, a Piano di Sorrento. Persa ieri in passeggiata con la sua padroncina, Zoe è regolarmente chiappata.

Tre anni, taglia media, bianca con occhi marroni: chiunque dovesse avvistarla è pregato di chiamare il numero telefonico 3311191816 oppure di rivolgersi all’officina Fratelli Russo.

Aiutiamola a tornare a casa!