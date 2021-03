Piano di Sorrento, Salvatore Mare sull’acqua e sull’aumento delle bollette. Riportiamo di seguito le parole del consigliere di minoranza del Comune di Piano di Sorrento, Salvatore Mare:

𝗕𝗢𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗚𝗢𝗥𝗜

IERI È STATA LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA…

… e noi in commissione trasparenza a Piano di Sorrento, non ci siamo fatti mancare l’incontro con un rappresentante della GORI, nello specifico il dr. Giovanni Mastromanno.

Nel confronto, fra le altre, è stato posto rilievo sull’importanza di 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲, in particolare per le famiglie composte da quattro o più persone.

Infatti con la deliberazione 665/2017, l’ARERA ha emanato il testo integrato dei corrispettivi dei servizi idrici.

Per l’uso domestico residente è stato introdotto uno scaglione a tariffa agevolata, che tiene conto del quantitativo d’acqua minimo vitale, pari a mc 18.25 annui, per ciascun componente della famiglia.

In fase d’avvio e senza comunicazioni da parte degli utenti, sono calcolati di default tre membri, per cui l’aliquota agevolata di circa € 0,75 è applicata per mc 54.75.

Appare palese che occorra comunicare la composizione del proprio nucleo familiare, proprio per poter usufruire di questa agevolazione: si invitano i cittadini a farlo a questo link (GORI – https://tinyurl.com/kk75mywc), dove sarà anche possibile acquisire maggiori informazioni.

Per quanto riguarda il caro bolletta, si invitano gli utenti a controllare che in fattura non vi sia la dicitura «𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶». In questo caso la giustificazione della GORI è in un recupero di una somma impropriamente restituita nel 2019; questo errato rimborso riguarderebbe circa 3.200 utenze della penisola sorrentina.

Personalmente, a margine della riunione, non ho potuto non commentare negativamente, che gli importi da versare alla GORI siano sempre più esosi e che le bollette siano praticamente raddoppiate nel giro di un paio d’anni (salvatoremareblog – https://tinyurl.com/5y74xrjk).