Dobbiamo fare i vaccini h 12 al giorno, non solo la mattina. Con queste parole il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, con il totale appoggio di Positanonews, aveva chiesto a gran voce un incremento della somministrazione di vaccini anti covid-19 in penisola sorrentina.

Qualcosa si è mosso, a quanto pare, a Piano di Sorrento. Noi di Positanonews ci siamo recati alcune ore fa a Villa Fondi – centro vaccinale di Piano di Sorrento, Meta, Sorrento e Sant’Agnello – ancora in attesa dell’apertura per le somministrazioni giornaliere di vaccino. A quanto pare da domani tutto ciò non accadrà, perché il personale sanitario si prepara ad operare h12 e somministrare – si spera – il doppio delle dosi dell’attuale campagna vaccinale.

La media delle dosi che i cittadini della penisola sorrentina ricevono ogni giorno è di quasi un centinaio, nonostante l’avvio delle vaccinazioni a domicilio. Al momento, la richiesta di somministrare il farmaco anti covid-19 per 12 ore al giorno anziché 6, pare sia stata accolta. Non resta che attendere gli effetti di una probabile soluzione, nella speranza di salvare la stagione turistica della costa di Sorrento.