Piano di Sorrento, nel giorno della Festa della Donna una panchina rossa sul belvedere

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Oggi celebriamo la “Festa della Donna” in un giorno in cui torniamo in lockdown in questa estenuante lotta al coronavirus. Una tragedia che vede tante donne impegnate sul lavoro ed in famiglia ad assicurare assistenza sociosanitaria agli ammalati ed ai propri familiari, tantissime donne in casa a fianco dei propri figli costretti alla DAD: sempre e da sempre in prima linea.

Per ricordare i sacrifici dell’Universo Femminile e per lanciare un monito antiviolenza abbiamo realizzato, con l’Assessorato alle Pari Opportunità il CIF e grazie alla Fidapa della Penisola Sorrentina, una “Panchina Rossa” sul belvedere della Ripa di Cassano. Ci è sembrato il modo migliore per dare un contenuto a questa ricorrenza e dire grazie a tutte le donne in questo momento così difficile per tutti».