Piano di Sorrento, Mario Russo: “Contro Vincenzo Iaccarino ci sarà Salvatore Cappiello”

Piano di Sorrento. Ad ottobre la città della penisola sorrentina sarà chiamata al voto (posticipato causa Covid-19) per eleggere la nuova amministrazione comunale e cominciano a prendere forma le varie ipotesi di candidature a primo cittadino. A tal proposito abbiamo sentito Mario Russo il quale dichiara “Contro Vincenzo Iaccarino ci sarà Salvatore Cappiello”. A questo punto ci si domanda se gli assessori Rosa Russo e Marco D’Esposito resteranno fedeli a Iaccarino oppure decideranno di sostenere Cappiello nella lotta alla poltrona da sindaco?

Per quanto riguarda una eventuale candidatura di Giovanni Ruggiero al momento sembra improbabile e bisognerà attendere gli sviluppi dei prossimi mesi per capire come andrà a delinearsi il quadro politico.