Piano di Sorrento, l’Avis lunedì 8 marzo in Piazza Cota per le donazioni di sangue

Piano di Sorrento. Lunedì 8 marzo, dalle ore 15.00 alle 20.00, l’Avis sarà presente in Piazza Cota per raccogliere le donazioni di sangue. Un gesto ancora più importante in questo momento di emergenza sanitaria. L’associazionre precisa che, nonostante le restrizioni della zona rossa, la legge consente l’uscita dalla propria abitazione per donare il sangue. Inoltre, su richiesta, potrà essere rilasciata un’autocertificazione da parte dell’Avis che attesta l’avvenuta donazione.

Si ricorda, inoltre, che i donatori vengono sottoposti ad accurata visita medica per verificare la loro idoneità alla donazione e riceveranno le seguenti analisi per monitorare il proprio stato di salute: gruppo sanguigno e fattore RH, Sideremia, Creatinina, Proteine totali, Colesterolo hdl, Clesterolo, Trigliceridi, ast/got (transaminasi), abHiv (aids), tpha (sifilide), hcv ab (epatite c), hb s ag (epatite b), nat (hbv-hcv-hiv), rbc (globuli rossi), hb (emoglobina), hct (ematocrito), mcv mch mchc plt (piastrine), wbc (globuli bianchi), neutrofili %, monociti %, eosinofili %, basofili %.