Piano di Sorrento, l’Arciconfraternita Santissima Annunziata invita al triduo di preghiera

Piano di Sorrento. L’Arciconfraternita Santissima Annunziata, attraverso la sua pagina Facebook, rende noto che Quest’anno il Triduo dell’Annunziata, per ovvi motivi di sicurezza, non potrà essere vissuto nella Congrega ma sarà ospitato dalla Basilica di San Michele Arcangelo.

Le prime due sere del Triduo la preghiera sarà guidata da due giovani sacerdoti della nostra terra. Appuntamento martedì 23 alle 19.00 con Don Michelangelo Gargiulo e mercoledì 24 alle 19.00 con Don Emmanuel Miccio. Giovedì 25 marzo a guidare la preghiera sarà Don Pasquale Irolla alle ore 19,00 ed a conclusione della Celebrazione Eucaristica la Piccola Ensamble Elpis farà un omaggio musicale a Maria.

Riportiamo l’invito a partecipare di Don Pasquale Irolla: «E’ la grande opportunità per vivere tre giorni di respiro parrocchiale prima della Settimana Santa. Spero che molti possano cogliere questa grande occasione per ri-accordarsi intorno all’Eucaristia e soprattutto per riscaldarsi il cuore».