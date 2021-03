Piano di Sorrento. Interminabile fila di auto questo pomeriggio per effettuare i tamponi all’Usca della clinica San Michele in via Carlo Amalfi. Come dimostrano la foto e il video di Positanonews, oggi martedì 9 marzo c’è una lunga file di auto per sottoporsi al tampone in modalità drive in. Sicuramente le pessime condizioni meteo non sono d’aiuto e porteranno a ulteriori rallentamenti.