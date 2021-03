Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino: “Nessuna protesta in Piazza Cota per la richiesta di aiuti economici”

Piano di Sorrento. In merito alla vicenda delle proteste sotto la sede comunale, riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco Vincenzo Iaccarino che ha smentito la notizia in base a quanto comunicatogli da un impiegato che ha dichiarato: “Non c’è stata nessuna protesta legata alla richiesta di aiuti economici. Si tratta di una persona che ha protestato per un problema legato agli accessi agli atti che secondo lui andavano fatti in modo diverso e che per tale motivo si è comunque sentito male ed ho provveduto personalmente ad accompagnarlo a casa con l’auto dei servizi sociali dopo che il 118 aveva ritenuto non necessario il trasporto in ospedale».