Piano di Sorrento, il Covid-19 non ferma il canto del Miserere

Piano di Sorrento. Per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non ci saranno le tradizionali processioni degli incappucciati durante la Settimana Santa. Una sofferenza per i carottesi – così come per tutti gli abitanti della penisola sorrentina – per i quali i cortei degli incappucciati rappresentano un momento storico fortissimo senza il quale sembra che manchi qualcosa al periodo pasquale.

Ma il Covid-19 non ferma la voglia di intonare il “Miserere” le cui note questa sera hanno riempito una Basilica di San Michele alla presenza di poche persone, una preghiera in questo momento difficile. Quel canto, mai come quest’anno, è stato urlato con tutto il fiato per uscire idealmente dalla Basilica e raggiungere tutte le strade e tutte le case.

Un modo per dire “Ci siamo nonostante tutto e continuiamo a cantare il Miserere con tutto il fiato che abbiamo in gola in attesa di poter tornare a farlo percorrendo le vie di Piano”.