Piano di Sorrento, i preparativi per la Benedizione delle Palme della Parrocchia di Mortora: domani la liturgia penitenziale. Si avvicina la Domenica delle Palme che, anche quest’anno, sarà segnata da diverse restrizioni. Infatti, il 4, 5 e 6 aprile, tutta Italia (avrebbero fatto eccezione eventuali zone bianche), diventeranno zona rossa. Sarà concesso, però, fare visita una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a una casa dentro la regione in massimo due persone (oltre a ragazzi al di sotto dei 14 anni, disabili o persone on autosufficienti). Negli altri giorni le visite continuano ad essere vietate del tutto in zona rossa, mentre sono concesse all’interno del comune in zona arancione.

Domani, sabato 27 marzo 2021, in occasione proprio della Benedizione delle Palme, la Parrocchia di Mortora, in Piano di Sorrento, comincia le preparazioni per la Santa Pasqua,

“Per tutti i genitori ed i bambini che partecipano alla Messa delle Famiglie, ci vediamo sabato alle 16.30 nella Chiesa di San Michele per vivere tutti insieme, grandi e piccoli, la liturgia penitenziale e poi la confessione individuale”, avvisano.