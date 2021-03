Piano di Sorrento, "I Luoghi del Venerdì Santo" parte dalla Croce in Piperno di Via Bagnulo

Piano di Sorrento. Pochi minuti per una piccola grande storia della Nostra Terra. Nel terzo appuntamento con “I Luoghi del Venerdì Santo”, curato dall’Arciconfraternita “Morte e Orazione”, partendo dalla Croce in Piperno di Via Bagnulo avremo modo di scoprire la Storia di Peppe Aniello detto “Il Lampa”, di suo figlio Michele e di come la devozione di sua moglie Teresa, sarta della Processione Nera, salvò l’intera famiglia da accuse gravissime. Un tuffo nella cultura e nelle tradizioni della nostra città. Vi invitiamo a guardare il bellissimo ed interessante video.

Riprese e Montaggio di Ludovico Mosca