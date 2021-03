Piano di Sorrento. Gennaro Sabbatino dedica un libro di poesie alla memoria di Antonio Irolla. Il libro si intitola “L’Angelo”. Abbiamo incontrato il poeta Gennaro Sabbatino che di recente ha pubblicato un piccolo libricino per celebrare il ricordo dell’amico: “Antonio Irolla è stato un grande uomo a cui dedicheranno anche una via, dava ospitalità a tutti, animo buono e grande tifoso del Napoli. Organizzava una grande via Crucis. Le redini adesso le ha prese il figlio Luigi”, ci ha spiegato.

Consigliamo a tutti di leggere le delicate poesie di Gennaro, una persona dal cuore buono e dalla grande sensibilità che riesce a trasportare nei suoi versi.