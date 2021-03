Piano di Sorrento: Francesco Esposito e i suoi magici cavalli attori!

L’italiano Francesco Esposito è probabilmente il più grande “artista equestre”, “stuntman”, insomma uno dei più famosi acrobati equestri del mondo. Perfino gli americani, tanto esperti nelle necessità e nelle tecniche del cinema, ricorrono a lui per mettere a punto e dirigere le scene più difficili.

Ma non ci sono trucchi, non ci sono inganni nelle prodezze equestriche che realizza Francesco Esposito.

C’è solamente un formidabile lavoro di addestramento.

E sono proprio le basi del suo addestramento pratico, nato da esperienze fuori dal comune e che non si rifà ad alcun manuale di equitazione!

Ancora una volta sta lavorando per un grande progetto cinematografico.

Sarà al fianco di uno dei più grandi attori del momento!