Piano di Sorrento, da domani raddoppiate postazioni vaccinali e turni. A partire da martedì, a Villa Fondi, a Piano di Sorrento, dove è stato costituito il centro vaccinale anti Covid 19, per i residenti nei comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta, saranno raddoppiate sia le postazioni vaccinali, da 2 a 4, sia i turni che si svolgeranno così di mattina e pomeriggio. “La struttura, con il personale medico e infermieristico, con l’ausilio dei vigili urbani e della protezione civile, sta svolgendo un ottimo lavoro. In 4 giorni sono state vaccinate 246 persone su circa i 4000 che ne hanno fatto richiesta, gli ultra ottantenni in questi quattro comuni sono circa 5200”, ha spiegato il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, che ha messo a disposizione l’ampia struttura di Villa Fondi. Dall’Asl competente sono stati chiamati a prestare la loro opera altri medici e infermieri per coprire i due turni. Così verrà accelerata la vaccinazione degli ultra ottantenni per passare alle altre categorie. (ANSA).