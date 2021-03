Piano di Sorrento, commovente ricordo a Giancarlo d'Esposito con il Miserere

Piano di Sorrento ( Napoli ). Commovente ricordo a Giancarlo d’Esposito con il Miserere ieri sera. Abbiamo sentito dei brividi a entrare nella Chiesa di San Michele, non solo perché forse è davvero la chiesa più bella e suggestiva per le sue rappresentazioni, ma per il profondo significato del momento e dell’omaggio che ieri la sua Confraternita ha recato a Giancarlo d’ Esposito. Un pezzo della sua camicia è diventato il fazzoletto che è stato dato, come da tradizione alla Madonna, poi, nel rispetto delle distanze e con la mascherina, il Miserere che ha scosso le coscienze e ricordato il Mistero.